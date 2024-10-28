حزب الله” يوجه إنذارا عاجلا لمستوطني كريات شمونة

وطنا اليوم_¢حزب الله وجه إنذارًا عاجلًا لسكان مستوطنة كريات شمونة وعدد من المستوطنات الأخرى في شمال إسرائيل بإخلائها على الفور، معللًا بأن هذه المناطق تحولت إلى أماكن لانتشار القوات العسكرية الإسرائيلية التي تهاجم لبنان، مما يجعلها أهدافًا عسكرية مشروعة للمقاومة الإسلامية. تم عرض مقطع فيديو للإعلام الحربي لحزب الله يسمي فيه المستوطنات ويحثّ سكانها على المغادرة الفورية.

يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الأحداث الأمنية بين حزب الله وإسرائيل، حيث تم استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، مع تقارير عن اشتباكات عنيفة في جنوب لبنان

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