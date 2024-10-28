ضرب وإعتداء على البرغوثي ورفاقه الأسرى .. وفتح تستنكر

وطنا اليوم_أدانت اللجنة المركزية لحركة فتح، الأحد ، بشدة الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي، عضو مركزية فتح. وأشارت اللجنة إلى أن البرغوثي تعرض مؤخراً لاعتداء جديد، فيما يواجه زملاؤه الأسرى أبشع أنواع القمع من عزل وضرب وحرمان من العلاج والطعام، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية.

وأكدت مركزية فتح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع التصعيد ضد قطاع غزة، تمارس ممارسات وحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، مشددة على أن ما يتعرض له البرغوثي يأتي في إطار محاولة للتصفية من قبل حكومة إسرائيلية متطرفة، متجاهلة كل الاحتجاجات والإدانات الدولية التي وثقت آلاف الانتهاكات بحق الأسرى.

وحذرت اللجنة من أن المساس بحياة البرغوثي وقادة الحركة الأسيرة سيدفع الوضع إلى مزيد من التوتر، خاصة مع ما يتعرض له الأسرى من إجراءات قمعية.

وفي ختام بيانها، دعت مركزية فتح الأمين العام للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة البرغوثي ورفاقه، وطالبت الصليب الأحمر وممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالضغط لزيارة الأسرى وتقديم الحماية لهم .