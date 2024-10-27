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امانة عمان تستفتي الاردنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة

منذ ساعة واحدة
امانة عمان تستفتي الاردنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة

وطنا اليوم_نشرت امانة عمان استطلاعا حول (قياس رأي المجتمع في مدينة عمان حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة في الشوارع)

 

وفقا لخطة امانة عمان الكبرى في التحول الى مدينة ذكية وايمانا بها بمبدأ التشاركية في صنع القرارات, تم تصميم هذا الاستطلاع لاخذ التغذية الراجعة منكم لتقديم خدمة وسائط النقل المصغرة في الشوارع التي تشهد ازدحام مروري,نهدف لجمع ارائكم عن استخدام وسائط النقل المصغرة (مثل السكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية) كوسيلة للنقل في مدينة عمان حيث ان وسائط النقل المصغرة هي سيلة نقل الية او غير الية صغيرة الحجم مخصصة لنقل شخص واحد او اكثر لمسافات قصيرة وقد تعمل اما بالطاقة الكهربائية او العضليچةكككگمك جدا.


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