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الحنيفات : أوعزنا باتخاذ إجراءات مشددة بحق مخالفات معاصر زيتون في لواء بني كنانة

منذ 52 دقيقة
الحنيفات : أوعزنا باتخاذ إجراءات مشددة بحق مخالفات معاصر زيتون في لواء بني كنانة

وطنا اليوم_أوعز وزير الزراعة، الدكتور خالد الحنيفات، إلى جميع الجهات المعنية داخل الوزارة بالتعامل مع معاصر الزيتون في منطقة لواء بني كنانة، والتحقق من المخالفات الصادرة عن بعضها.

 

و٩؟ أكد الحنيفات أن الجهات المعنية ستقوم بمتابعة المخالفات المتعلقة ببعض معاصر الزيتون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك إغلاق المعاصر المخالفة وتحويل مالكيها إلى القضاء.

 

وقد وردت شكاوى بشأن معاصر زيتون في منطقة لواء بني كنانة، تتعلق بمخالفات جسيمة وكبيرة منها تصريف مياه الزيبار الناتجة عن عصر الزيتون الى ارضِ زراعية وعدم تركيب فلاتر واعتداء على ممتلكات الغير على مدار سنوات عديدة.


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