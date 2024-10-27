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ترجيح رفع اسعار البنزين قرشاً الشهر القادم

منذ ساعة واحدة
ترجيح رفع اسعار البنزين قرشاً الشهر القادم

وطنا اليوم _رجح الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، رفع أسعار المحروقات للشهر القادم بنسب متفاوتة، وذلك نظرا للتغييرات التي طرأت على الأسعار عالميا خلال الفترة الأخيرة.

وقال الشوبكي إن المعدل الشهري للأسعار في أول أسبوعين وصل إلى (80) دولار، فيما انخفض إلى (76) دولار في نهاية الشهر وبشكل لم يؤثر في الأسعار.

 

وبحسب الشوبكي أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع بواقع (2) قرشا لكل ليتر من مادة السولار، فيما سيرتفع سعر بنزين 90 قرشا واحدا لكلّ ليتر، وسيرتفع سعر بنزين 95 بنحو (1.5) قرشا لكلّ ليتر وفقا للمتغيرات على الأسعار.


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