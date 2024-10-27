مجلس إدارة نيوم يعلن افتتاح جزيرة سندالة للسياحة الفاخرة

وطنا اليوم:فيما يعد أول مشروع يرى النور في مدينة نيوم المستقبلية، ورغم التشكيك بشأن جدوى المشروع العملاق، أعلنت السعودية، الأحد، افتتاح جزيرة سندالة الفاخرة على البحر الأحمر.

وتعد سندالة أولى وجهات نيوم استقبالاً للزوار، مما يشير إلى تسارع الأعمال، وتقدم مشروعات نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة، بحسب البيان الرسمي.

واعتبر الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر، أن سندالة تعزز “جهود نيوم الداعمة للسياحة الفاخرة في المملكة”.

وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840,000 متر مربع، وستستقبل حوالي 2400 زائر يوميا بحلول عام 2028، وفقا للبيان.

وفي تصريحاته قال النصر: “بصفتها أولى وجهات نيوم التي تبدأ في استقبال الزوار، ستقدم سندالة لمحة لما يحمله المستقبل من مشاريع تطويرية نوعية ووجهات مميزة مختلفة”، وتابع: “إنه إنجاز نعتز به في مسيرة نيوم، ونتطلع لتحقيق المزيد من أهدافنا الطموحة (..)”.

وتضم سندالة عدداً من المرافق مثل مرسى متطوّر يضم 86 رصيفاً، كما تجمع بين مستويات ضيافة عالمية ومطاعم فاخرة، كما تضن 3 مرافق للضيافة توفر 440 غرفة و88 فيلا و218 شقة فندقية.

ويشتهر مشروع نيوم الضخم الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمحوره الرئيسي “ذي لاين” (The Line) وهو مبنى ذو واجهتين من المرايا من المقرر أن يمتد على مسافة 170 كيلومترا عبر الصحراء من خليج العقبة.

وعند الكشف عن “ذي لاين” في العام 2022، أعلن الأمير محمد بن سلمان أنه سيستضيف أكثر من مليون نسمة في عام 2030، وتسعة ملايين نسمة في عام 2045.

غير أنّ مطوّري المشروع عدّلوا طموحاتهم إلى 300 ألف نسمة و2.4 كيلومتر من المشروع سيتم الانتهاء من بنائه بحلول نهاية العقد، وفق وكالة بلومبرغ.

ويتم تنفيذ المشروع بالتوازي مع مشاريع كبرى أخرى كجزء من “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام بالعالم.