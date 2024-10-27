التهتموني تبحث مع أصحاب الباصات ومشغلي الحافلات تحديات القطاع

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، مع نقابة أصحاب الباصات العمومية ومشغلي الحافلات من محافظات المملكة كافة، مطالب القطاع وآليات معالجة المشكلات التي تواجه المشغلين في إطار سعي الوزارة لتعزيز استدامة خدمات النقل العام وتطوير كفاءتها على مستوى المملكة.

واستمعت التهتموني، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بحضور أمين عام النقل فارس أبو دية ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات ومساعد مدير السير العقيد محمد الخنان، إلى المطالب والمقترحات المقدمة من قبل المشغلين في سبيل تطوير القطاع وديمومة تقديم خدمات النقل المثلى للمواطنين.

وقالت إن هذا اللقاء يعد خطوة مهمة للاستماع إلى مشكلات ومطالب المشغلين ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة بأفضل ما يمكن، مع مراعاة مصلحة المشغلين وضرورة تحقيق دخل عادل لضمان تقديم الخدمات المميزة للمواطنين.

من جانبه، أكد شبيلات أن الهيئة تضع مطالب ومصالح المشغلين في طليعة اهتماماتها، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل على تذليل أي عقبات تواجه القطاع لضمان استمرارية قطاع النقل العام وتطويره بما يخدم المواطنين والمشغلين على حد سواء. واستعرض شبيلات بعض الاجراءات التي يمكن أن تنفذها الهيئة في سبيل مواجهة التحديات أمام القطاع.

كما أشار مساعد مدير إدارة السير إلى أهمية الالتزام بتطبيق القانون للحفاظ على سلامة الركاب والمشغلين على حد سواء، مؤكدا أن المخالفات تأتي لضمان الانضباط وتحقيق الأمان في قطاع النقل العام، وأن الالتزام بالقواعد ينعكس إيجاباً على الجميع.