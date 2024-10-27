وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

وطنا اليوم:يبدأ اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى برشلونة.

ويترأس الصفدي خلال الزيارة والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه إسبانيا.

كما سيلتقي الصفدي عدداً من نظرائه المشاركين في أعمال المنتدى.