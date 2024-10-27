بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

منذ 20 ثانية
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

وطنا اليوم:يبدأ اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى برشلونة.
ويترأس الصفدي خلال الزيارة والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه إسبانيا.
كما سيلتقي الصفدي عدداً من نظرائه المشاركين في أعمال المنتدى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:37

إيران تبلغ الأمم المتحدة احتفاظها بحق الرد على إسرائيل وأوستن يحذرها

19:28

مقتل 22 عسكريا إسرائيليا في جنوب لبنان وغزة خلال أسبوع

19:24

الأردن يختتم مشاركته في معرض ITB Asia

19:17

الرئيس المصري: محادثات لوقف النار في غزة ستنعقد بغضون 10 أيام

19:11

وزيرة التنمية : اللاجئون مسؤولية المجتمع الدولي

19:07

ولي العهد يصل إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي

16:40

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان

16:26

هيئة الاتصالات : ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً بسرعة الإنترنت

16:20

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد الجيش اللبناني

16:16

إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح المغرب

15:51

وفاة سيدة وطفليها إثر حريق كرفان داخل مخيم الزعتري

15:14

انخفاض أسعار 200 سلعة في المؤسسة المدنية بنسبة 10%

وفيات
والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة اللهوفيات الأحد 27-10-2024وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة الله