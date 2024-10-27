الأردن يختتم مشاركته في معرض ITB Asia

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مشاركتها في معرض ITB Asia 2024، الذي عُقد في سنغافورة خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول، بمشاركة عدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنية، وسفارة المملكة في سنغافورة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات ، اكد أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الترويج للمنتج السياحي الأردني المتنوّع، وجذب المزيد من السُيّاح الآسيويين، مُشيراً إلى أن معرض ITB Asia يُشكّل منصة مثالية للتواصل مع القطاع السياحي الآسيوي وتبادل الخبرات.

وأضاف عربيات أن هذه المشاركة تعد فرصة ذهبية لبناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز السياحة الأردنية.

واشار عربيات ان المشاركة الأردنية تهدف إلى تسويق المملكة كوجهة سياحية مميزة ، وتقديم عروض سياحية متكاملة للسياح من الأسواق الآسيوية .

وأضاف تعكس مشاركة الهيئة في المعرض التزامها المتواصل بتعزيز قطاع السياحة الأردني واستقطاب المزيد من الزوّار من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تُثمر هذه المشاركة عن نتائج إيجابية تُعزّز من مكانة الأردن كوجهة سياحية بارزة في المنطقة.

وتخلل المعرض تنظيم العديد من اللقاءات والأنشطة لتعزيز الشراكات بين شركات السياحة الأردنية ونظيراتها في آسيا، حيث أبدى المشاركون اهتمامًا ملحوظًا بالمواقع التراثية والطبيعية التي تزخر بها المملكة.

وخلال المعرض، عقدت الهيئة عدة لقاءات ثنائية مع مكاتب السياحة والسفر الآسيوية، وكبرى جمعيات وكلاء السياحة في آسيا، إضافة إلى شركات الطيران العالمية؛ بهدف تعزيز التعاون وتوسيع الشبكات السياحية بين الأردن ودول آسيا.