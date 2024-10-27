هيئة الاتصالات : ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً بسرعة الإنترنت

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن ارتفاع تصنيف الأردن عالميا بمؤشر سرعات التنزيل الخاص بخدمات الاتصالات الخلوية ومؤشر سرعات الإنترنت الثابتة لشهر أيلول الماضي، وذلك بحسب موقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

وارتفع مركز الأردن 3 نقاط في مؤشر سرعات التنزيل الخاص بخدمات الاتصالات الخلوية ليصل إلى المركز 84 وبمعدل سرعة تنزيل 29.4 ميجابت/ ثانية، كما ارتفع مركز الأردن عالمياً لسرعات الإنترنت الثابتة مركزين ليصل للمركز 31 وبمعدل سرعات تنزيل 155 ميجابت/ ثانية..

وبحسب الهيئة، من المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة القادمة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر في كافة مناطق المملكة نتيجة لإطلاق خدمات الجيل الخامس في المملكة ومنح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات والدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة للشركات لتمكينها من تحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالخدمات إلى مستوى متقدم.

وأضافت الهيئة أن هذا التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن يعكس الجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة للوصول إلى قطاع اتصالات قادر على مواكبة أحدث التطورات وتكفل تقدم الأردن نحو مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.