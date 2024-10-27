رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد الجيش اللبناني

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والإقليم.

من جانبه، عبر العماد عون عن تقديره للدور المحوري للمملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ودورها في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية للجمهورية اللبنانية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها.