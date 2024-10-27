وفاة سيدة وطفليها إثر حريق كرفان داخل مخيم الزعتري

وطنا اليوم:أسفر حريق اندلع في كرفان داخل مخيم الزعتري عن وفاة سيدة وطفليها وإصابة شخص آخر بجروح بالغة، وفق ما أعلنت كوادر الدفاع المدني اليوم الأحد.

وتم إخلاء جثامين المتوفين ونقل المصاب إلى فرق العون الطبي داخل المخيم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأفادت مصادر بأن جميع الضحايا من عائلة واحدة.

كما باشرت الجهات المعنية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.