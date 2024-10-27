انخفاض أسعار 200 سلعة في المؤسسة المدنية بنسبة 10%

وطنا اليوم:أظهر تقرير لدراسة تسويقية حول أسعار 200 سلعة محلية أن مستوى الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية يقل بنحو 10 بالمائة مقارنةً بأسعار السلع المماثلة في المحلات التجارية الأخرى داخل السوق المحلي.

وأظهر التقرير، الذي أعدته شركة (نيلسن) للدراسات التسويقية، ارتفاع الحصص السوقية للمواد الأساسية مثل (الأرز، والسكر، والزيوت النباتية، والشاي) في المؤسسة بنسب تتراوح بين 2-5 بالمائة خلال الفترة من بداية عام 2024 حتى نهاية أيلول الماضي.

وبحسب تقرير النتائج الذي عرضته الشركة خلال ورشة عمل في المؤسسة اليوم الأحد، فإن الحصص السوقية لمواد (الشوكولاتة، والمعلبات، والمجمدات، والعصائر) انخفضت بنسبة 8 بالمئة.

وأكد مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، سعي المؤسسة لرفع نسب الحصص السوقية لجميع المواد مع الحفاظ على تقديم هذه السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية