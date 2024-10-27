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250 ألف زائر لمهرجان الرمان والمبيعات تقدر بـ750 ألف دينار في 3 أيام

منذ 18 ثانية
250 ألف زائر لمهرجان الرمان والمبيعات تقدر بـ750 ألف دينار في 3 أيام

وطنا اليوم:زار مهرجان الرمان الـ16 أكثر من 250 ألف شخص، ووصلت المبيعات إلى 750 ألف دينار، توزعت على الأقسام كافة.
وقال مدير زراعة إربد عبدالحافظ أبو عرابي، إن هذه الأرقام غير مسبوقة ومبشرة، مبينا أنه تم تمديد ساعات عمل المهرجان لساعتين السبت نظرا للإقبال الكبير.
وأشار أبو عرابي إلى وجود تنوع كبير بالمهرجان من حيث الرمان وزيت الزيتون والعسل والأكلات الشعبية ومنتجات الحرف اليدوية، مبينا أن المهرجان جاء هذه السنة للاحتفال باليوبيل الفضي.
ولفت إلى أن المهرجان شارك فيه قرابة 300 عارض وعارضة من بينهم 70%؜ من السيدات الريفيات وتجاوز عدد العاملين بأقسام المهرجان ألف شخص، كما شهد مشاركة لجمعيات زراعية ونسائية.
وقال إنه يتم التحضير لافتتاح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية الذي سيخدم المزارعين في المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت به إلى 80%.
وأعلنت وزارة الزراعة أن المهرجان المقبل سيقام على أرض المعرض الدائم، وهذا يترجم تحقيق الأمن الغذائي ومسار التصنيع الغذائي للأسر المنتجة والجمعيات، وبالتالي تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويقلل بشكل مباشر من مستويات الفقر والبطالة في المحافظة.
وتضمن المهرجان الذي استمر 3 أيام على عرض لثمار الرمان ومنتجاته المختلفة، وجميع منتجات المرأة الريفية الإنتاجية من مأكولات ومطابخ إنتاجية وحرف يدوية والإكسسوارات التقليدية والعسل.


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