الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي متوقعة في الأردن الأسبوع الجاري

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب إن الفترة الحالة تشهد رياحا شرقية مندفعة برمتفع سيبيري وهو ما يجلب لنا “هواء بارد شرقي جاف”.

وأضاف ، إن الحالة الجوية المتوقعة لليوم الأحد وحتى نهار الثلاثاء تشهد ارتفاعا بسيطا وتترواح الحرارة فيها ما بين 24 – 25 درجة نهارا، وما بين 11 – 13 درجة ليلا.

وأكد أن الأجواء صباحا وليلا سيظل المواطن شاعرا في بالبرودة فيها.

وتدخل المملكة يوم الأربعاء “حالة عدم استقرار جوي”، تدفع بكميات كبيرة من الغيوم وهطل مطري يتركز في جنوب شرق المملكة، والمنطقة الشرقية وقد نشاهد هطولا مطريا في الزرقاء، والجزء الشرقي من محافظة العاصمة.

وتستمر حالة عدم الإستقرار الجوي حتى مساء الخميس المقبل، وسط حدوث الرعد والبرق أحيانا.

وقال آل خطاب، “إنه كلما اقتربنا من فصل الشتاء فإن الشعور بالبرودة يرافقنا، وتتحرك الكتل الهوائية نحو منطقتنا، وسنبدأ الحديث عن درجات حرارة في مستويات الـ 20 درجة، وبالتالي انخفاضها حتى دخول الشتاء بشكل كامل، لذا لن نلمس ارتفاعات قادمة”.

وحذر آل خطاب من تدول الشائعات، داعيا لمتابعة تقارير دائرة الأرصاد الجوية التي تقدم تقاريرها العملية الموثوقة منذ الخمسينيات، والتي تنشرها الأرصاد من خلال كافة منصات التواصل الإجتماعي.