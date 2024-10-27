نتنياهو: أقول للشعب الإيراني إن نضالنا ليس ضدكم

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي “الدقيق والقوي” على إيران “حقق أهدافه”.

وأضاف نتنياهو، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضربت بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وقدرتها على إنتاج صواريخ موجهة إلى إسرائيل.

وتابع “وعدنا بالرد على الهجوم الإيراني وفي يوم السبت ضربنا، كان الهجوم على إيران دقيقا وقويا وحقق كل أهدافه” ووجه رساله إلى الشعب الإيراني قائلا “نضالنا ليس ضدكم”..

وقال نتنياهو إن إسرائيل في “حرب وجودية صعبة” وتدفع فيها “أثمانا مؤلمة”.

من جانبه، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى إعادة المحتجزين من غزة، واعتبر أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار “أوجد نافذة يجب عدم إضاعتها”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قال، إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر السبت.

وأضاف خامنئي أن الهجوم الذي شنّته إسرائيل “لا ينبغي التقليل من أهميته أو تضخيمه”.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت ضربات على إيران استهدفت بطاريات ومصانع صواريخ، بينما أكّدت طهران تعرضها لهجوم إسرائيلي “الحق أضرارا محدودة”.

وحذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي طهران من أنها “ستدفع ثمنا باهظا” إذا بدأت جولة جديدة من التصعيد.