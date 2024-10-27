السعايده والرواجيح يبحثان مشاريع في قطاع الطاقة لمدينة مادبا

وطنا اليوم – كان موضوع احتياجات بلدية مادبا الكبرى من خلايا الطاقة الشمسية وتوفيرها لتشغيل مباني البلدية ومرافقها وانارة الشوارع مما ينعكس على صندوق البلدية بالوفر المالي والذي تبلغ الفاتورة السنوية للبلدية حوالي مليون دينار مدار بحث في اللقاء الذي تم اليوم في دار البلدية ما بين رئيسها عارف الرواجيح ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومجلس المفوضين وعدد من المدراء .

واشاد الرواجيح بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تقديم الخدمات للواطنين مطالباً بتوفير محطات لشحن المركبات الكهربائية للمواطنين بحيث يتم توزبعها في مدنية مادبا ضمن نظام بهذا الخصوص.

واشار الرواجيح الى بعض المعيقات التي تواجه المواطنين من بينها صعوبة إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم كونها تقع خارج التنظيم أو تقع على أراضي خزينة الدولة ومنهم من يحتاج إلى خدمات الماء والكهرباء خاصة مناطق بلدية مادبا ، ماعين ، الفيصلية ، الفيحاء ، والمريجمات.

وقال ان اللجنة المحلية واللوائية لتنظيم المدن والقرى والابنية للواء قصبة مادبا اتخذت قراراً باعتماد مسارات للشوارع ورفعه لوزارة الإدارة المحلية.

كما طالب الرواجيح بتوفير محطات شحن في محطات الوقود المنتشرة في المدينة خدمة لأهالي مادبا.

واضاف أن بلدية مادبا الكبرى ومناطقها بحاجة الى وحدات إنارة ( لد) موفرة للطاقة بواقع (١٤) الف وحدة إنارة لغايات توفير الطاقة وانهاء مشكلة الصيانة الدورية للوحدات القديمة حيث تم تركيب

( ١٢ ) الف وحدة سابقاً معرباً عن امله باستكمال المشروع.

بدوره شكر السعايدة الرواجيح على الدعوة مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به البلديات حيث قدم السعايدة ايجازاً عن أعمال الهيئة مشيداً بالتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالاستماع لاحتياجات المواطنين وتلبيتها ضمن الإمكانيات.

واوعز السعايدة للمدراء المفوضين المعنين بمتابعة كافة الاحتياجات التي تقدمت بها بلدية مادبا الكبرى وتقديم التوصيات بالسرعة الممكنة للبدء بالتنفيذ .

وسلم الرواجيح درع بلدية مادبا للسعايدة تكريماً له لزيارته بلدية مادبا .