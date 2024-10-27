مؤسسة ولي العهد تطلق حملتها في المحافظات

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة ولي العهد اليوم الأحد، عن انطلاق حملة بعنوان “المؤسسة في المحافظات”، كواحدة من الحملات الهادفة لتمكين الشباب ومساعدتهم على تشكيل مستقبلهم، وذلك ضمن السعي المستمر للوصول إلى الشباب ومنحهم فرصة التعرف على خبرات ومهارات جديدة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن الحملة التي ستستمر حتى كانون الأول المقبل، تتضمن تنفيذ 24 فعالية في الجامعات الأردنية الرسمية في جميع محافظات المملكة، يتخللها استضافة عدد من الخبراء والمختصين في عدة مجالات أبرزها، ريادة الأعمال، الابتكار، الرياضة، التكنولوجيا، ومواضيع بناء على اهتمامات واحتياجات الشباب؛ حيث ستعقد في كل جامعة فعاليتان متتاليتان، وسيتم تخصيص منصّات تعريفية بمؤسسة ولي العهد داخل الحرم الجامعي لتعريف الطلّاب والزوّار بمسارات عمل المؤسسة وبرامجها.

وتهدف الحملة إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشباب والشابات، وتعريفهم بالفرص التي توفرّها المؤسسة والهادفة إلى تمكينهم وتعزيز قدراتهم في مجالات عديدة، ومشاركة أماكن تواجد مكاتب ومرافق المؤسسة في كل محافظة وتسليط الضوء على قصص نجاح شبابية لتبادل الأفكار والتجارب.

وتنطلق اليوم أولى الجلسات في الجامعة الأردنية، الساعة 12 ظهراً، في كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، بعنوان “بين الإبداع والبرمجة… كيف تبدأ مشوارك في تصميم الألعاب” للجلسة الأولى، و”الحوار الرياضي: من الطموح إلى الإنجاز” للجلسة الثانية.

ودعت المؤسسة جميع الشباب إلى المشاركة، وهي مفتوحة لطلاب الجامعات التي تنعقد بها الفعاليات، كما سيتم العمل على بث الجلسات مباشرةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسسة ولي العهد، كما دعت الشباب والشابات في الجامعات الأردنيّة لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها لمعرفة المزيد من التفاصيل، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة Crown Prince Foundation.