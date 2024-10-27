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ابو علي يدعو لتقديم طلبات التسوية الضريبية الكترونيا

منذ 3 ساعات
ابو علي يدعو لتقديم طلبات التسوية الضريبية الكترونيا

وطنا اليوم:دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات ممن يترتب عليه مطالبات ضريبية مستحقة وغرامات حتى 31 كانون الأول 2023 المبادرة الى تقديم طلب تسوية إلكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني.
وتأتي هذه المطالبة في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية في استقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء
وأوضح أبو علي، أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات، يمكنهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية التي يرأسها قاضٍ، وتضم في عضويتها ممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضو خبير ممثل عن القطاع الخاص.
وبيّن أن على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
واوضحت الدائرة انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية ‏والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بانه لا ‏يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية


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