الأمانة : البدء بتنفيذ خطة لجمع وتطعيم الكلاب الضالة

وطنا اليوم:أكدت المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى المهندسة شتورة العدوان، البدء بتنفيذ خطة لجمع وتطعيم وتوطين الكلاب الضالة في حدود أمانة عمان الكبرى.

وقالت، إن الخطة تتمثل في جمع الكلاب وتعقيمها وتطعيمها ومن ثم اعادة اطلاقها في نفس أماكن جمعها، بعد أن يتم دمغها في منطقة الأذن ليتم تمييزها عن الكلاب الأخرى، بحيث لا تشكل خطراً على المواطنين.

وأضافت أن الكلاب المُدمغة الموجودة في الميدان لا تهاجم وسلوكها العدواني منخفض جدا، كما وأنها كلاب محصنة ومطعمة ولا تستطيع التكاثر، مشيرة إلى أن السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة مسألة وقت، فكلما زاد عدد الكلاب الخاضعة لهذا البرنامج فإن النتائج الإيجابية سترتفع وبالتالي تنخفض أعداد الكلاب الضالة مع مرور الوقت.

وبينت أنه تم اختيار 4 ألوان لختم الكلاب بعد ان الانتهاء من جمعها وتطعيمها، وذلك لغايات إحصائية وتحديد أعدادها التي يتم جمعها من المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، بحيث يكون لكل منطقة لون خاص بها.