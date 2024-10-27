تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، التعديل على ساعات العمل الرسمي للجسر اعتبارا من الأحد.

وقالت الإدارة عبر “فيسبوك” إنّ ساعات العمل اليومي ستكون للمغادرين والقادمين العرب عند الساعة 9:00 حتى الساعة 17:00، وللدبلوماسيين ولخدمة كبار الشخصيات “VIP” ستكون عند الساعة 9:00 وحتى الساعة 18:00.

وأضافت أن ساعات العمل للمجموعات السياحية والمركبات الخاصة ستبدأ الساعة 9:00 وتنتهي عند الساعة 16:00.

ودعت المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة على الأقل.