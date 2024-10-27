بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هاليفي: تكبدنا خسائر فادحة ومؤلمة

منذ ساعتين
هاليفي: تكبدنا خسائر فادحة ومؤلمة

وطنا اليوم:اعترف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بأن جيشه تكبد خسائر فادحة وكبيرة في محاور القتال في لبنان وقطاع غزة.
وأضاف هاليفي في بيان يقول إنه لإحياء ذكرى قتلى جيشه، “أن الحرب التي يخوضها جيشه تكلفتها باهظة”.
وتابع هاليفي: “تكبدنا خسائر فادحة ومؤلمة ونواصل القتال لإعادة المحتجزين” .
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم السابع والثمانين بعد الثلاثمائة، مستهدفًا جميع جوانب الحياة، ومرتكبًا مجازر وفظائع لا يمكن تصورها، كما يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في شمال القطاع وحصاره المطبق والخانق على المستشفيات، التي تدق ناقوس الخطر من جراء نقص الإمدادات والوقود، فيما تواصل المقاومة التصدي للعدوان من خلال تنفيذ الكمائن واستهداف الآليات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:51

الكشف عن وثائق سرية كتبها السنوار بخط يده

10:32

ترامب يتعهد بعدم إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال

10:28

وفيات الأحد 27-10-2024

10:23

“صيدلة “عمان الأهلية تشارك بمؤتمر التدريب في الكيمياء الخضراء والاستدامة

10:17

شاهد : صور أقمار اصطناعية للمواقع الإيرانية المستهدفة

10:05

برشلونة يدمر شباك ريال مدريد برباعية في البرنابيو

10:01

189 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر في 9 أشهر

09:51

وزير الدفاع الأميركي يحذر إيران من الرد على الضربات الإسرائيلية

09:37

هدر الأدوية ونقص المزمنة أبرز تحديات القطاع الصحي

09:31

الأمانة : البدء بتنفيذ خطة لجمع وتطعيم الكلاب الضالة

09:27

كيف تكون مسيحياً ومستشاراً لمفتي سورية المسلم؟

09:24

موازنات بلا مردود أمام دولة الرئيس

وفيات
وفيات الأحد 27-10-2024وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024