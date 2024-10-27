وطنا اليوم:اعترف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بأن جيشه تكبد خسائر فادحة وكبيرة في محاور القتال في لبنان وقطاع غزة.

وأضاف هاليفي في بيان يقول إنه لإحياء ذكرى قتلى جيشه، “أن الحرب التي يخوضها جيشه تكلفتها باهظة”.

وتابع هاليفي: “تكبدنا خسائر فادحة ومؤلمة ونواصل القتال لإعادة المحتجزين” .

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم السابع والثمانين بعد الثلاثمائة، مستهدفًا جميع جوانب الحياة، ومرتكبًا مجازر وفظائع لا يمكن تصورها، كما يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في شمال القطاع وحصاره المطبق والخانق على المستشفيات، التي تدق ناقوس الخطر من جراء نقص الإمدادات والوقود، فيما تواصل المقاومة التصدي للعدوان من خلال تنفيذ الكمائن واستهداف الآليات.