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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة النصيرات

منذ 8 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة النصيرات

وطنا اليوم_عمان- 26 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة النصيرات بوفاة سعود عبدالكريم البخيت النصيرات.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة النصيرات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة .


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