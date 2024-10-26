خدمات الجيل الخامس من أورنج الأردن في جميع محافظات المملكة وفرصة الفوز مع حملة “اشترك واربح مع 5G” مستمرة

وطنا اليوم_مع وصول خدمات الجيل الخامس من أورنج الأردن إلى عدة مناطق ضمن جميع محافظات المملكة، تحرص الشركة على العمل لتعزيز التغطية في الوقت الذي تواصل فيه تشجيع زبائنها على تبني هذه التقنيات الحديثة من خلال حملة “اشترك واربح مع 5G” التي تتضمن عدة سحوبات على جوائز قيمة تشمل سيارة BYD ATTO 3 GL500الكهربائية موديل 2024، و3 أجهزة آيفون 14 برو ماكس متصلة بشبكة الجيل الخامس و 3أجهزة بلاي ستيشن5 ، حيث تم الإعلان عن الفائزين في المرحلة الثانية من الحملة.

وحصل الرابحون الثلاثة في المرحلة الثانية وهم دارين ماهر المصري، وعبدالله زكي الرماضنة، وعادل محمد الدويري على أجهزة بلاي ستيشن 5 قامت بتسليمها لهم المديرة التنفيذية للتسويق وخدمات الزبائن في أورنج الأردن نائلة الداود.

وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع الأفراد على التوجه إلى استخدام تقنيات الجيل الخامس الأحدث من خلال إتاحة الفرصة للمشتركين الحاليين والجدد بعروض Orange 5G للإنترنت المنزلي وخطوط الخلوي المدفوعة لاحقاً والمدفوعة مسبقاً للأفراد منذ إطلاقها في 11 تموز 2023، لربح الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة BYD ATTO 3 GL500الكهربائية موديل 2024 حيث سيتم إجراء السحب في 8 كانون الأول 2024.

وأعربت الداود عن فخرها بقدرة أورنج على تطوير بنيتها التحتية الرقمية ونشر خدمات الجيل الخامس في جميع محافظات المملكة في اتساق مع رؤية الشركة الهادفة لتحقيق الشمول الرقمي وتقديم التقنيات الحديثة لتصل إلى جميع الأفراد، خصوصاً في ظل الدور المحوري الذي يلعبه الجيل الخامس في المشهدين الاقتصادي والرقمي فضلاً عن كونه جزءاً من الحياة اليومية.

وهنأت الداود الفائزين بالجوائز مشيرة إلى أن نهج أورنج المتكامل والذي يركز على القطاعات جميعها بالإضافة إلى العمل على المستويين الاستراتيجي والتجاري يعد سر نجاح الشركة في التفوق والتقدم في المنافسة لتكون دايماً مع الأردنيين في جميع أرجاء المملكة من خلال حلولها الرقمية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أطلقت خدمة الجيل الخامس لأول مرة للزبائن العام الماضي ما أسهم في تحقيق تحولات وثورة رقمية في مختلف المجالات خصوصاً مع تزايد عدد المشتركين في الخدمة في جميع أنحاء المملكة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo كما يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الخدمات والعروض الخاصة ب 5G من خلال الرابط التالي: https://orange.jo/en/5g.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرض وموقع في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

للاطلاع على المزيد، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.orange.jo

نبذة عنOrange

تعتبرOrange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 39.7 مليار يورو في 2023 وبعدد موظفين يصل إلى 128,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 يونيو / حزيران 2024، منهم 72,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 285 مليون زبون حتى 30 يونيو / حزيران 2024، منهم 246 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 21مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال. أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. وبموجب الاستراتيجية، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN. وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.orange.com, www.orange-business.com وتطبيق أخبار Orange، أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr.

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