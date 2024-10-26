الخارجية الأردنية تدين القصف الإسرائيلي على إيران وتدعو لوقف التصعيد

وطنا اليوم_عمان – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم 26 تشرين الأول 2024، القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفة إياه بأنه يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادة الدول، كما يسهم في تصعيد خطير يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذا التصعيد الخطير في المنطقة، محذرًا من التداعيات السلبية لانزلاق الأوضاع نحو صراع يُهدد استقرار وأمن المنطقة بالكامل.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمن المنطقة وتجنيبها تبعات الكارثة الناجمة عن استمرار الاعتداءات الإسرائ

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