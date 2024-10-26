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أكسيوس: إسرائيل حذرت إيران مسبقاً وأخبرتها بالأهداف التي ستهاجمها

منذ 5 ثواني
أكسيوس: إسرائيل حذرت إيران مسبقاً وأخبرتها بالأهداف التي ستهاجمها

وطنا اليوم_كشف موقع أكسيوس، تفاصيل الرسالة التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي إلى إيران قبل تنفيذ الهجوم فجر السبت.

وقال أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد، وأوضحت مسبقا الأهداف التي ستهاجمها وتلك التي ستتجنبها بشكل عام.

وقالت تلك المصادر إن إسرائيل حثت إيران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقا.

وأوضحت أن إسرائيل حذرت إيران أنها ستشن هجوما آخر أكثر قوة إذا ردت طهران.

كما نقلت أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم “نتوقع أن ترد إيران بطريقة محدودة تسمح لإسرائيل بوقف دورة الانتقام المتبادل”.


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