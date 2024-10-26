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عاجل – نص بيان الجيش الاسرائيلي بشأن بدء الهجمات على إيران

منذ 8 ثواني
عاجل – نص بيان الجيش الاسرائيلي بشأن بدء الهجمات على إيران

وطنا اليوم_أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن في الساعات الأولى من صباح السبت، غارات على مواقع في إيران.

وقال الجيش في بيان إنه “يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة”.

وأضاف البيان: “الجيش على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها”.

وتابع: “يجري الجيش تقييما متواصلا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية”.

وختم البيان: “يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها، في الساعات الأولى من صباح السبت.


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