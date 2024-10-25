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عاجل – نص بيان الجيش الاسرائيلي بشأن بدء الهجمات على إيران
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عاجل اسرائيل قامت بقصف رادارات للدفاع الجوي في العراق وسوريا ومنصات الدفاع في ايران بضربة واحدة
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تجارة عمان ردا على عمال الأردن : تحديد ساعات عمل المحال التجارية لن يزيد البطالة
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السعودية تبدأ بناء أكبر مبنى في العالم بكلفة 50 مليار دولار
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العيسوي يعزي العميان والشوابكة
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عاجل اسرائيل قامت بقصف رادارات للدفاع الجوي في العراق وسوريا ومنصات الدفاع في ايران بضربة واحدة
منذ 3 ساعات
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24 ساعة
04:01
عاجل – نص بيان الجيش الاسرائيلي بشأن بدء الهجمات على إيران
03:04
مصدران مطلعان لأكسيوس: إسرائيل تشن ضربات جوية على إيران
02:18
عاجل .. دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران
20:27
فوز شباب الأردن على مغير السرحان بدوري المحترفين
20:27
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي العميان والشوابكة
20:24
تجارة عمان ردا على عمال الأردن : تحديد ساعات عمل المحال التجارية لن يزيد البطالة
19:51
السعودية تبدأ بناء أكبر مبنى في العالم بكلفة 50 مليار دولار
19:30
مقاتلات F-16 .. تحرك أميركي تحسبا لهجوم إسرائيلي ورد إيراني
19:17
العيسوي يعزي العميان والشوابكة
19:08
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مخدرات بطائرتين مسيّرتين
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الصحة العالمية : فقدنا الاتصال مع مستشفى كمال عدوان
19:02
الاحتلال يعترف بمصرع ضابط وجنديين ويقتل العشرات بغزة
وفيات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن