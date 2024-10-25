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عاجل اسرائيل قامت بقصف رادارات للدفاع الجوي في العراق وسوريا ومنصات الدفاع في ايران بضربة واحدة

منذ 3 ساعات
عاجل اسرائيل قامت بقصف رادارات للدفاع الجوي في العراق وسوريا ومنصات الدفاع في ايران بضربة واحدة

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