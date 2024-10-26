إعلام إيراني: دوي انفجارات في العاصمة طهران

وطنا اليوم_أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي 3 انفجارات متتالية غرب العاصمة طهران.

وأشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

“تشعر السلطات الأمريكية بقلق شديد حول احتمال حدوث خرق أمني كبير بعد أن نشرت وثيقتين على أنهما تخصان استعدادات تل أبيب لشن هجوم على إيران”، وفقا لصحيفة “أكسيوس” الأمريكية.

ورجحت الصحيفة أن تكون التسريبات هي محاولة لتعطيل عملية كيان الاحتلال الإسرائيلي المرتقبة للرد على الصواريخ الإيرانية.

وتابعت أنه “البنتاغون ومكتب مدير الاستخبارات الأمريكية رفضا التعليق على الوثائق المسربة، لكنهما لم يطعنوا في مصداقيتها”.

ووفق الصحيفة، “تشمل الوثائق تقريرًا عن المعلومات البصرية صادر عن وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية (NGA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتم توزيعه داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع”.