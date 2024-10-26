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ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت

منذ 13 ثانية
ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت

وطنا اليوم_يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، وفق الأرصاد الجوية.

 

وقالت الأرصاد الجوية، إن الطقس السبت خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة المناطق الجنوبية من المملكة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ووفق الأرصاد، يكون الطقس ليلا باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيفا في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


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