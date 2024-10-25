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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي العميان والشوابكة

منذ 8 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي العميان والشوابكة

وطنا اليوم_عمان- 25 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرتي العميان والشوابكة، بوفاة الحاجة صيته عيد الشوبكي، أرملة المرحوم حابس محسن العميان.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة العاصمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي العميان والشوابكة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


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