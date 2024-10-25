الاحتلال يعترف بمصرع ضابط وجنديين ويقتل العشرات بغزة

وطنا اليوم:أفادت مصادر طبية باستشهاد نحو 80 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره في معارك بشمال القطاع، وتزامن ذلك مع عمليات للمقاومة في محاور مختلفة.

وقالت المصادر الطبية إن 81 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 42 منهم شمالي القطاع.

وأفاد مصدر باستشهاد 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المشتل شمالي غرب مدينة غزة. وقال مراسلنا إن حالة بعض المصابين حرجة وإن القصف تسبب في دمار واسع في المكان المستهدف.

وأكد استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على تجمع لمواطنين بمنطقة الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

وذكر أن غارات إسرائيلية على محيط جامعة القدس المفتوحة ومنطقة الميناء غربي غزة، أسفرت عن شهداء ومصابين.

وأفاد بانتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبي القطاع.

قتلى إسرائيل

من جانب آخر، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين اثنين في معارك شمالي قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه أثناء حصار مستشفى كمال عدوان فجرا استُهدفت دبابة من الكتيبة 196 في لواء المدرعات 460 بعبوة ناسفة انفجرت أثناء سيرها، ونتيجة قوة الانفجار قتل 3 من طاقم الدبابة وأصيب جندي آخر.

وأعلنت كتائب القسام استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شواظ في شارع القصاصيب بـمخيم جباليا شمالي القطاع، وأكدت سرايا القدس تنفيذ قصف بقذائف هاون استهدف جنود وآليات الاحتلال بالمنطقة نفسها.

وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا بقذيفة “آر بي جي” جرافة عسكرية إسرائيلية في شارع السكة شرق مخيم جباليا، كما استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوتين مزروعتين مسبقا قرب محطة البراوي في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.