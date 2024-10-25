بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يعترف بمصرع ضابط وجنديين ويقتل العشرات بغزة

منذ 6 ثواني
الاحتلال يعترف بمصرع ضابط وجنديين ويقتل العشرات بغزة

وطنا اليوم:أفادت مصادر طبية باستشهاد نحو 80 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره في معارك بشمال القطاع، وتزامن ذلك مع عمليات للمقاومة في محاور مختلفة.
وقالت المصادر الطبية إن 81 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 42 منهم شمالي القطاع.
وأفاد مصدر باستشهاد 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقال إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المشتل شمالي غرب مدينة غزة. وقال مراسلنا إن حالة بعض المصابين حرجة وإن القصف تسبب في دمار واسع في المكان المستهدف.
وأكد استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على تجمع لمواطنين بمنطقة الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.
وذكر أن غارات إسرائيلية على محيط جامعة القدس المفتوحة ومنطقة الميناء غربي غزة، أسفرت عن شهداء ومصابين.
وأفاد بانتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبي القطاع.

قتلى إسرائيل
من جانب آخر، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين اثنين في معارك شمالي قطاع غزة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه أثناء حصار مستشفى كمال عدوان فجرا استُهدفت دبابة من الكتيبة 196 في لواء المدرعات 460 بعبوة ناسفة انفجرت أثناء سيرها، ونتيجة قوة الانفجار قتل 3 من طاقم الدبابة وأصيب جندي آخر.
وأعلنت كتائب القسام استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شواظ في شارع القصاصيب بـمخيم جباليا شمالي القطاع، وأكدت سرايا القدس تنفيذ قصف بقذائف هاون استهدف جنود وآليات الاحتلال بالمنطقة نفسها.
وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا بقذيفة “آر بي جي” جرافة عسكرية إسرائيلية في شارع السكة شرق مخيم جباليا، كما استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوتين مزروعتين مسبقا قرب محطة البراوي في بيت لاهيا شمالي القطاع.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:44

انقاذ سائحة اجنبية تعرضت للسقوط في محافظة معان

16:33

العثور على أردنية مفقودة منذ أيام أثناء تأديتها مناسك العمرة

16:26

وزير الخارجية خلال لقائه بلينكن: نقف على حافة حرب إقليمية

15:50

أيها الغرب المتوحش متى ترتوي سيوفكم من دمائنا ؟

15:19

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

14:46

ضبط وإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

14:30

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات بجباليا ويجبرهم على التعري

14:24

أمريكا توافق على بيع صواريخ للسعودية بـ440 مليون دولار

14:17

أردنيون يشاركون بمسيرات نصره لغزه وتنديدا بالعدوان المتواصل على فلسطين ولبنان

14:11

محمود يوسف التل يكتب: أنآ قآعد على الشجرة

13:39

هبات غبارية على الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية

13:32

حسن البرقاوي وجهوده في خدمة الضاد

وفيات
وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024