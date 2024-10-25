بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

انقاذ سائحة اجنبية تعرضت للسقوط في محافظة معان

منذ 10 ثواني
انقاذ سائحة اجنبية تعرضت للسقوط في محافظة معان

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط سائحة من جنسية اجنبية عن مرتفع في منطقة وعرة تبعد عن الطريق الرئيسي مسافة (٥كم) بمنطقة الشوبك.
وعلى الفور استجابة فرق الانقاذ والاسعاف برفقة شرطة معان وتحركو الى موقع الحادث وعند الوصول تبين بسقوط سائحة اجنبية عن مرتفع ادى الى اصابتها برضوض وجروح وكسر في اليد اليمنى حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لها بالموقع ومن ثم نقلها سير على الاقدام نحو سيارة الاسعاف ونقلها الى مستشفى الملكة رانيا الحكومي لتلقي العلاج اللازم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:33

العثور على أردنية مفقودة منذ أيام أثناء تأديتها مناسك العمرة

16:26

وزير الخارجية خلال لقائه بلينكن: نقف على حافة حرب إقليمية

15:50

أيها الغرب المتوحش متى ترتوي سيوفكم من دمائنا ؟

15:19

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

14:46

ضبط وإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

14:30

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات بجباليا ويجبرهم على التعري

14:24

أمريكا توافق على بيع صواريخ للسعودية بـ440 مليون دولار

14:17

أردنيون يشاركون بمسيرات نصره لغزه وتنديدا بالعدوان المتواصل على فلسطين ولبنان

14:11

محمود يوسف التل يكتب: أنآ قآعد على الشجرة

13:39

هبات غبارية على الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية

13:32

حسن البرقاوي وجهوده في خدمة الضاد

13:22

حتى نفهم الأهداف والنوايا الخفية لإسرائيل وأمريكا : العقل قبل العواطف

وفيات
وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024