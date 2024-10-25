انقاذ سائحة اجنبية تعرضت للسقوط في محافظة معان

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط سائحة من جنسية اجنبية عن مرتفع في منطقة وعرة تبعد عن الطريق الرئيسي مسافة (٥كم) بمنطقة الشوبك.

وعلى الفور استجابة فرق الانقاذ والاسعاف برفقة شرطة معان وتحركو الى موقع الحادث وعند الوصول تبين بسقوط سائحة اجنبية عن مرتفع ادى الى اصابتها برضوض وجروح وكسر في اليد اليمنى حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لها بالموقع ومن ثم نقلها سير على الاقدام نحو سيارة الاسعاف ونقلها الى مستشفى الملكة رانيا الحكومي لتلقي العلاج اللازم.