العثور على أردنية مفقودة منذ أيام أثناء تأديتها مناسك العمرة

وطنا اليوم:عثرت السلطات السعودية على أردنية مفقودة منذ أيام أثناء تأديتها مناسك العمرة، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقالت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، الجمعة، إنّ السلطات السعودية أبلغت القنصلية الأردنية في جدة بأنها عثرت على أردنية مفقودة وهي “بخير”.

الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، نفى ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها تعرضت لاختطاف وهي بصحة جيدة.

وبين القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة الأردنية في جدة، ستتابع مع السلطات السعودية المختصة وذوي المواطنة الأردنية لضمان عودتها إلى الأردن بأسرع وقت ممكن.

وأعرب السفير القضاة عن شكره للسلطات السعودية على تعاونها وجهودها التي بذلت في العثور على المواطنة الأردنية.