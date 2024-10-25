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وزير الخارجية خلال لقائه بلينكن: نقف على حافة حرب إقليمية

منذ ثانيتين
وزير الخارجية خلال لقائه بلينكن: نقف على حافة حرب إقليمية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إنّه لا شيء يبرر استمرار الحرب حتى الآن وعلى الأسلحة أن تصمت وتتيح المجال للدبلوماسية أن تعمل.
وأضاف الصفدي خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في لندن، “نقف على حافة حرب إقليمية والطريق الوحيد لإنقاذ المنطقة هو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان”.
وتابع: “في كل لقاء بيننا يكون الوضع ازداد سوءا والسبب ليس أننا لا نحاول بل لأن لدى إسرائيل حكومة لا تنصت لأحد”.
وبحث الصفدي وبلينكن الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.
كما بحثا ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في ⁧‫الضفة الغربية‬⁩، إضافةً إلى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتينة بين البلدين في مختلف المجالات.


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