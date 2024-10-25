بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منذ 13 ثانية
30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان واعتدت عليهم ومنعتهم من الدخول إلى المسجد ولاحقتهم في أزقة البلدة القديمة.
وأضافت (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد وتمركزت في منطقة المصلى القبلي.
وتواصل قوات الاحتلال التشديد من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:46

ضبط وإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

14:30

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات بجباليا ويجبرهم على التعري

14:24

أمريكا توافق على بيع صواريخ للسعودية بـ440 مليون دولار

14:17

أردنيون يشاركون بمسيرات نصره لغزه وتنديدا بالعدوان المتواصل على فلسطين ولبنان

14:11

محمود يوسف التل يكتب: أنآ قآعد على الشجرة

13:39

هبات غبارية على الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية

13:32

حسن البرقاوي وجهوده في خدمة الضاد

13:22

حتى نفهم الأهداف والنوايا الخفية لإسرائيل وأمريكا : العقل قبل العواطف

13:22

أسلحة التوحش الإسرائيلية: إلى أين؟

13:16

كندا تخفّض كوتا المقيمين الدائمين 21% اعتبارا من العام المقبل

13:11

الصفدي يبحث مع نظيره الأميركي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

11:33

وسط تراجع السياحة.. موسم الزيتون ينثر الخير والفرح في أجواء جرش

وفيات
وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024