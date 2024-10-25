ضبط وإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

وطنا اليوم:قال محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، إن كوادر لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، قامت بإتلاف 320 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة، التي تم ضبطها خلال جولات التفتيش اليومية، أمس الخميس، بالتعاون مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء/فرع الزرقاء.

وأضاف في تصريح صحفي أن المواد المضبوطة كانت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد أن اللجنة لم تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحويل المسؤولين عن تلك المواد إلى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.

وأوضح أن صحة وسلامة المواطنين تمثل خطا أحمر لن يتم تجاوزه، داعيا الجميع للإبلاغ عن أي مواد غذائية غير صالحة أو منتهية الصلاحية حتى بعد شرائها، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين بأرواح الناس.