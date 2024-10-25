أمريكا توافق على بيع صواريخ للسعودية بـ440 مليون دولار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ “تاو” للمملكة العربية السعودية.

وقال “البنتاغون” في بيانٍ له، إن صفقة البيع المحتملة تقدّر تكلفتها بنحو 440 مليون دولار.

وأضاف البيان أن “وزارة الخارجية الأمريكية منحت الضوء الأخضر، لبيع محتمل لصواريخ “تاو 2 إيه” و”تاو 2 بي”، التي يتم إطلاقها من الأنبوب، والموجهة لاسلكياً، والموجهة بترددات راديوية، بتكلفة تقريبية تبلغ 440 مليون دولار”.

وأشارت الوكالة إلى أن “المملكة العربية السعودية طلبت الحصول على 507 من صواريخ “تاو 2 إيه”، و507 من صواريخ “تاو 2 بي”، بالإضافة إلى جميع العناصر ذات الصلة باللوجستيات والدعم ودعم البرامج”، مضيفة أن المقاول الرئيسي سيكون شركة “RTX Corporation”.