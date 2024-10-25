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أردنيون يشاركون بمسيرات نصره لغزه وتنديدا بالعدوان المتواصل على فلسطين ولبنان

منذ ساعة واحدة
أردنيون يشاركون بمسيرات نصره لغزه وتنديدا بالعدوان المتواصل على فلسطين ولبنان

وطنا اليوم:شارك حشود كبيرة من الأردنيين في عدة محافظات، الجمعة، بمسيرات تضامنية، نصرة لقطاع غزة وتنديدا بالعدوان المتواصل على فلسطين ولبنان.
ونظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وفعاليات شعبية وحزبية، مسيرة حاشدة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان وأخرى في محافظة الزرقاء، بعد صلاة الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية
وأكد المشاركون في المسيرة على الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وهتف المشاركون في المسيرة بالعبارات المنددة بالصمت الدولي في ظل استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.


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