محمود يوسف التل يكتب: أنآ قآعد على الشجرة

كتب محمود يوسف التل

.أنآ قآعد على الشجرة….

(خِوَآرُه وَحِوَرُنَآ)

..(نتن)أنآ هيك مبسوط

..(نشآمآ) مين إنته

..أنآ إمبرطورالكون

..أُف يآلطيف ،وظحْ

أنآ..ن ت ن يآ ه و،

..إسمعتوا فِيّ

..طيب إنزل حآكينآ

..أنآ مآبتنآزل ولآ بنزل

..عآجبكم

..لآ مش عآجبنآ

..روحوا بلطوا البحر

.. وشربوا ميته

..ليش متكبر،إحنآبنشوف

..حآلنآ عليك وعلى أمثآلك

.. لونك سجآع بتنزل

..وبتتوآضع ،توآضع ستنآ

..مريم (وهزي اليك بجذع

النخلة ،الأية الكريمة)

..إسمعوا أنآ نتن ياهو مآبنزل

..أنآ زرعت خمس شجرآت

..بجنب بعض منتجآت كل

..مآ بجوع بآكل منهن،مشآن

..مآ أشوفكم ،وأظل في العلآلي

..أبوك يلخوف، إنتوا بتخوفوا

.. (طبعاً كلآمه بالعبرية)

..أنآ مآبعرف أحكي عربي

..أنآ أصلي من بولندا ،بس

..بعرف احكي بيت شعر

..حآفظه من زمآن زمآن

..إسطوآنه على الفآضي

..شو دخلك بيت هالشعر

..يلي حآفظه بالعربي

..(طبعاً كلآمهم معه بالعبرية)

.. (نتنياهو) بيت الشعر بقول

..زعم الفرزدق أن

يقتل مربعٌ

فبشر بطول

سلامةٍ يآ مربعُ…

..ظحكتنآ والله ،إحنآ نآس

..بقلوبنآ رحمة يآمهوي ما

..بنعمل عمآيلك الأجرآمية

..(نتن)..عن الشجرة مآبنزل

..(مآ بنزل مآ بنزل

يآدآدة مآ بنزل

…إلآ بحلق ألمآس

ومثل الناس ولآبآس

..طيب إنزل حآكينآ

..(نتن) أنآ بعرف حآسديني

..عهلْ شجرآت لأني معرش

..يآ لئيم ( حِقْ) وافهم ،

..إحنآ إلي بنعرش على الشجر

..(نتن)ليش يآبآ

.. فعلاً إنك مآصخ

..(نتن) ليش مآصخ

..( وَكْ) إحنآ بنستظل

..بشجرتنآ أللي إستظل

..بهآ سيدنآ محمد(ص)

ومآ بِنْظِل ،ومآ بنتعنكش

مثلك على الشجرة لأنآ

..بنحترم وبنجل الحبيب

صلى الله عليه وسلم

..فهمتْ يآلوح والله معكم

..حق ،طبعاً ،إنت بتعرف

الحق يآ (فرآطة)

..وآحد من النشآمى ،بقول

..لجمآ عته كأنه هَنْتن لآن

..خلينآ نفقعه كمان وحده

..إسمع يآنتن ،الشجر بسبح

..لربه وبدعي للأطهآر،وإحنآ

..زُرَآعه ليل ونهار .وإنت

.. وزبونك قلآعه بالجرآفة

..والمنشآر ،الشجرة عزيزة

..علينآ ،لآتستفزنآ أحسلك

..إنزآل وفل من هديآر

..(نتن)بآلكو.. طيب كيف انزل

..وأنآ قتلت وذبحت وخربت

..وأبدت نآس أصحآب حق

..هَيْ هَيْ والله مآ بتروحلك

..وفينآ نبض ينبض حتى

..نستد الثآر

..(نتن)طيب شو المطلوب

..المطلوب إنزل ،إنزل،إنزل

..(نتن) هيني بدي أنزل وألملم

..(شروشي)وأخبر ربعي

يضبضبوا حآلهم ويربطوا

..شنآتيهم ويسلموا مفاتيح

..لبيوت لصحآبهآ أهل الدآر

..أيوآى هيك زمر بنيك

..واوعك تعآود إنت وربعك

..تطي أرضنا أو تتفقد الشجر

..والله لنغرك وربعك بالحجآر

.. والله ونزل ونزل هل

..مستعلي وغآدر ومآ

..عآدوا يطبوا فلسطين

.. أرض الأحرار

والله يآ احباب كريم وفي

..هذا اليوم المبارك القريب

..فتح الزهر ونور النوآر