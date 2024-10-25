هبات غبارية على الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق من الأردن، نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

وذكرت الأرصاد في بيان، ـأن مناطق عدة خاصة في المناطق البادية والصحراوية والطرق الخارجية شهدت غبارا كثيفا.

ودعت السائقين ومرتادي الطرق الخارجية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، نظراً لتأثير الغبار على مستوى الرؤية.

كما حذرت إدارة الدوريات الخارجية من هبات غبارية تؤثر على الطرق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

وأضاف ضابط عمليات الدوريات لأمن إف إم على أن هذه الهبات متفاوته في الزمان والمكان ولكنها تنشط ما بعد محطة الزميلة الأمنية باتجاه جنوب المملكة ومنطقة الأبيض على الطريق الصحراوي وطريق بغداد الدولي في المناطق الشرقية.

وأكد على أن مدى الرؤية واضح ويصل إلى 300 متر وغير معيق لحركة السير.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء المسير على الطرقات التي تشهد كثافة للغبار مع الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.