كندا تخفّض كوتا المقيمين الدائمين 21% اعتبارا من العام المقبل

وطنا اليوم:أعلنت كندا، الخميس، خفضا “كبيرا” بنسبة 21% في الكوتا المخصصة للمقيمين الدائمين الذين ستستقبلهم اعتبارا من العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن “الهجرة ضرورية لمستقبل كندا لكن يجب السيطرة عليها”، مشددا على أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى “توقف موقّت في النمو السكاني خلال العامين المقبلين”.

وأوضح ترودو أن الهدف من ذلك هو “تحقيق استقرار في نمونا الديموغرافي لإعطاء الحكومة، على كل مستوياتها، وقتا كافيا للحاق بالركب وتنفيذ الاستثمارات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية”.

من جهته قال وزير الهجرة مارك ميلر إن “هذه الخطة هي على الأرجح الأولى من نوعها حتى الآن”، مؤكدا أنها تستجيب “لقدر كبير من الانتقادات” التي وردت في الماضي.

وشدد وزير الهجرة على أن الخطة ستساعد في التخفيف من حدة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد حاليا، من خلال تقليل عدد الوحدات الجديدة التي سيجري بناؤها.