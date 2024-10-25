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الصفدي يبحث مع نظيره الأميركي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

منذ 23 ثانية
الصفدي يبحث مع نظيره الأميركي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن وزير الخاجية أيمن الصفدي يجري في لندن مباحثات موسعة مع نظيره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وأوضحت الخارجية أن المباحثات تتناول الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.
وبحسب بيان الخارجية، يبحث الاجتماع ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، إضافةً إلى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتينة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
ودعا وزير الخارجية نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للضغط على تل أبيب لوقف “التطهير العرقي”.


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