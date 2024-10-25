بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

قطر تتكفل بتعليم 18 طالبا من صندوق الأمان لمستقبل الايتام في الأردن

منذ 17 ثانية
قطر تتكفل بتعليم 18 طالبا من صندوق الأمان لمستقبل الايتام في الأردن

وطنا اليوم:تكفلت جمعية قطر الخيرية بكفالة وتعليم 18 طالباً وطالبة من طلاب صندوق الأمان لمستقبل الايتام.
قال سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني إن الاتفاقية تتضمن تغطية تكاليف نفقات عدد من الطلاب في تعليمهم الجامعي ودعمهم معيشيا.
وأشار آل ثاني إلى ان شراكة جمعية قطر الخيرية مع صندوق الأمان لمستقبل الايتام هي شراكة عمل خيري وانساني وضمن الشراكات المثمرة مع الهيئات الخيرية الإنسانية الاردنية والتي تعزز ترابطنا وعلاقاتنا الأخوية المشتركة.
بدوره قال مدير البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الايتام طارق الخرابشة ان صندوق الأمان يفتخر بالشراكة مع جمعية قطر الخيرية، حيث يتم التركيز على المتطلبات الاساسية التي يحتاجها الطلاب.
وأضاف الخرابشة انه تم تقديم الدعم لـ 18 طالباً في جامعات وتخصصات مختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:22

أميركا تكشف عن السبب الرئيسي لبكتيريا ماكدونالدز الخطيرة

11:15

تأجيل انتخابات الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

11:02

قصف إسرائيلي يستهدف معبر القاع بين سوريا ولبنان ويخرجه من الخدمة

10:29

وفيات الجمعة 25-10-2024

10:20

توعدت بإطلاق 1000 صاروخ باليستي.. إيران تستعد للحرب مع إسرائيل

10:04

جيش الاحتلال يختطف عبود بطاح وعدد من الناشطين من مستشفى كمال عدوان

09:50

150 شهيدا وجريحا بقصف الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في جباليا

09:42

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال غزة

09:26

صور أقمار صناعية تكشف موقع منظومة ثاد داخل إسرائيل

09:15

مقتل ضابطين وجنديين إسرائيليين بمعارك جنوب لبنان

05:04

خامنئي معزياً بـ صفي الدين: أرواح القادة لا تزال حاضرة في الميدان

04:06

شرطة مكة : العثور على المواطنة الاردنية في المدينة المنورة ولا صحة لاختطافها

وفيات
وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024