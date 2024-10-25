تأجيل انتخابات الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

وطنا اليوم:غاب النصاب القانوني عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لنقابة الصحفيين الذي عقد اليوم الجمعة، ما أدى إلى تأجيل انتخابات النقيب واعضاء المجلس إلى موعد يحدد لاحقا.

وحضر نحو 120 زميلا وزميلة من اعضاء الهيئة العامة في قصر الثقافة، فيما بلغ النصاب القانوني 518 زميلا وزميلة.

ويشترط لفتح صناديق الاقتراع لاختيار النقيب ونائبه و9 أعضاء للمجلس، تحقيق النصاب القانوني.

واستنادا لأحكام قانون النقابة، فإن عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة غير العادي سيتم تأجيلها لموعد آخر.

ووفق قانون النقابة، فإن أي زميل وزميلة يحضر بعد تحقق النصاب، يحق له المشاركة بالاجتماع وانتخابات مجلس النقابة.

وترشح لمركز النقيب 3 زملاء هم: جمال العلوي، فلحة بريزات، طارق المومني، فيما ترشح 5 زملاء لمركز نائب النقيب هم: جمال اشتيوي، نادر خطاطبة، ايمن المجالي، خالد القضاة، عوني الداوود.

وترشح لعضوية المجلس 27 زميلا هم: ابراهيم أبو زينة، موفق كمال، ياسين القيسي، مجدي التل، راشد الرواشدة، احمد ازمقنا، محمد الفقهاء، محمد ابو كف، ماهر الشريدة، رشدي القرالة، عناد ابو وندي، حازم الخالدي، زين الدين خليل، خالد العجارمة، محمد الزيود، رنا حداد، عالم القضاة، محمد النسور، فايز القعايدة، عوني فريج، جميل غدايرة، علي فريحات، أمجد السنيد، راشد العساف، بلال العقايلة، سامي الحربي، بلال العبويني.

وشكل مجلس النقابة لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة محمد التل، وعضوية معتمد الجوازنة، والدكتور صلاح العبادي، ومصطفى خريسات، وماجد الامير.

وبدورها شكلت لجنة الانتخاب ثلاثة لجان فرعية للمساعدة في عملية الاقتراع

اللجنة الاولى مشكلة من الزملاء:

١. خالد بني خالد

٢. رانيا الصرايرة

٣. محمد الشبول

اللجنة الثانية مشكلة من الزملاء:

١. عامر الغانم

٢. زايد الدخيل

٣. ندين النمري

اللجنة الثالثة مشكلة من الزملاء:

١. عدنان خريسات

٢. كوثر صوالحة

٣. محمد الصلاحات