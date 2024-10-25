قصف إسرائيلي يستهدف معبر القاع بين سوريا ولبنان ويخرجه من الخدمة

وطنا اليوم:تسببت غارة إسرائيلية صباح الجمعة استهدفت الجانب السوري من الحدود مع شرق لبنان بقطع معبر حدودي بين البلدين، وفق ما أفاد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، ليصبح بذلك المعبر الثاني المقطوع بعد طريق المصنع.

وقال حمية “خرج معبر القاع من الخدمة، بعد غارة إسرائيلية في الأراضي السورية، على بعد مئات الأمتار من مكتب الأمن السوري” في المعبر، مشيرا الى أن الغارة قطعت الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، ليبقى معبر واحد بين البلدين قيد الخدمة

مطلع الشهر الجاري، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قد استهدفت محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي، ما أدى إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين لبنان وسوريا. ويُعتبر معبر المصنع الذي يقع في منطقة البقاع، الأهم للعبور بين البلدين.

وخلال الأيام الماضية، كان المعبر قد شهد عبور الآلاف من النازحين، الذين هربوا إلى الأراضي السورية من لبنان، وذلك تجنبًا لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت بيروت وضاحيتها وجنوب وشرق لبنان.