بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قصف إسرائيلي يستهدف معبر القاع بين سوريا ولبنان ويخرجه من الخدمة

منذ 16 ثانية
قصف إسرائيلي يستهدف معبر القاع بين سوريا ولبنان ويخرجه من الخدمة

وطنا اليوم:تسببت غارة إسرائيلية صباح الجمعة استهدفت الجانب السوري من الحدود مع شرق لبنان بقطع معبر حدودي بين البلدين، وفق ما أفاد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، ليصبح بذلك المعبر الثاني المقطوع بعد طريق المصنع.
وقال حمية “خرج معبر القاع من الخدمة، بعد غارة إسرائيلية في الأراضي السورية، على بعد مئات الأمتار من مكتب الأمن السوري” في المعبر، مشيرا الى أن الغارة قطعت الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، ليبقى معبر واحد بين البلدين قيد الخدمة
مطلع الشهر الجاري، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قد استهدفت محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي، ما أدى إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين لبنان وسوريا. ويُعتبر معبر المصنع الذي يقع في منطقة البقاع، الأهم للعبور بين البلدين.
وخلال الأيام الماضية، كان المعبر قد شهد عبور الآلاف من النازحين، الذين هربوا إلى الأراضي السورية من لبنان، وذلك تجنبًا لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت بيروت وضاحيتها وجنوب وشرق لبنان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:29

وفيات الجمعة 25-10-2024

10:20

توعدت بإطلاق 1000 صاروخ باليستي.. إيران تستعد للحرب مع إسرائيل

10:04

جيش الاحتلال يختطف عبود بطاح وعدد من الناشطين من مستشفى كمال عدوان

09:50

150 شهيدا وجريحا بقصف الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في جباليا

09:42

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال غزة

09:26

صور أقمار صناعية تكشف موقع منظومة ثاد داخل إسرائيل

09:15

مقتل ضابطين وجنديين إسرائيليين بمعارك جنوب لبنان

05:04

خامنئي معزياً بـ صفي الدين: أرواح القادة لا تزال حاضرة في الميدان

04:06

شرطة مكة : العثور على المواطنة الاردنية في المدينة المنورة ولا صحة لاختطافها

03:10

الأردن: استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين يعكس عجزا دوليا غير مسبوق

02:08

عاجل الاعلام العبري: الرد الإسرائيلي على إيران “قريب وآت”

00:18

ميقاتي: السلاح يجب أن يكون “بيد” الجيش اللبناني

وفيات
وفيات الجمعة 25-10-2024وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024