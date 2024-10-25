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جيش الاحتلال يختطف عبود بطاح وعدد من الناشطين من مستشفى كمال عدوان

منذ 28 دقيقة
جيش الاحتلال يختطف عبود بطاح وعدد من الناشطين من مستشفى كمال عدوان

وطنا اليوم:أفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جميع الشباب المتواجدين في مستشفى كمال عدوان وتذهب بهم للتحقيق، من بينهم الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” عبود بطاح ، علي بطاح ، عبدالرحيم عبيد ، ادريس ابو صفية”.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.
وكان أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، أن المستشفى تعرض لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في أضرار جسيمة للمبنى.
وأشار أبو صفية في تصريحات، إلى أن قسم العناية المركزة بالمستشفى تعرض لأضرار كبيرة نتيجة هذا الاعتداء، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح بإجلاء المرضى من المستشفى أو إدخال أي مساعدات طبية لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين.


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