صور أقمار صناعية تكشف موقع منظومة ثاد داخل إسرائيل

وطنا اليوم:كشفت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة من خلال صور أقمار صناعية حصرية، موقع تمركز منظومة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ الباليستية “ثاد”، والتي نصبها جيش الاحتلال وسط إسرائيل.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية أمس الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول نشرَ إسرائيل للمنظومة في نطاق مستوطنة “أحوزام” الواقعة في جنوب وسط إسرائيل.

كما تظهر في الصور الملتقطة جميع أجزاء المنظومة وتشمل وحدة مركز التحكم، ورادار دفاع صاروخي متنقل بالإضافة إلى 6 منصات لإطلاق الصواريخ التي تخدم المنظومة وتوزعت في عدة مواقع حولها، ويتم تلقيم كل منصة من منصات الإطلاق بـ8 صواريخ.

ويعد الرادار المستخدم مضادا للصواريخ الباليستية ويمكنه تصنيفها وتتبعها واعتراضها كونه طويل المدى وعالي النطاق، مما يمكن منظومة “ثاد” من اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

ويصل مدى الحماية والاستهداف الفعال الذي توفره “ثاد” نحو 200 كيلومتر.

وكشف تحليل صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها “سند” أن المنظومة تم تفعيلها ودخلت الخدمة، حيث يتضح من نمط توزيع أماكن منصات إطلاق الصواريخ ومكان نصب الرادار الخاص، أن المنظومة على أهبة الاستعداد لصد الهجمات.

كما أظهرت بيانات ملاحية، وصول 26 رحلة نقل عسكرية أميركية إلى إسرائيل خلال الفترة من 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى صباح 21 من الشهر ذاته، بالتزامن مع الإعلان عن وصول منظومة “ثاد” للدفاع الجوي إلى إسرائيل.

ويعتبر هذا العدد قياسيا لعمليات النقل العسكري الأميركية إلى إسرائيل خلال أسبوع واحد منذ بداية الحرب.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم كبير على إيران، ردا على هجوم بالصواريخ الباليستية نفذته طهران قبل 20 يوما.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوما محتملا قد تشنه إسرائيل عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل.