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مقتل ضابطين وجنديين إسرائيليين بمعارك جنوب لبنان

منذ 5 ثواني
مقتل ضابطين وجنديين إسرائيليين بمعارك جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، مقتل ضابطين وجنديين، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجراح خطيرة في معارك جنوبي لبنان.
ويستدل من تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، أن الجنود قتلوا جراء قنابل ألقاها عناصر حزب الله بعد خروجهم من نفق في منطقة معقدة مقابل “زرعيت” بالقطاع الغربي جنوبي لبنان


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