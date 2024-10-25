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شرطة مكة : العثور على المواطنة الاردنية في المدينة المنورة ولا صحة لاختطافها

منذ ساعتين
شرطة مكة : العثور على المواطنة الاردنية في المدينة المنورة ولا صحة لاختطافها

وطنا اليوم_أوضحت شرطة مكة المكرمة أنه إشارة إلى البلاغ المتضمن اختفاء وافدة من الجنسية الأردنية، فإنه تم العثور عليها بالمدينة المنورة وهي بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء اختطافها، وجار استكمال الإجراءات النظامية كافة.

 

وكانت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قالت مساء أمس الخميس إنها تتابع المعلومات الواردة بخصوص حادث اختفاء مواطنة أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أن الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة الأردنية في جدة، تتابع مع السلطات السعودية المختصة عملية البحث عن المواطنة منذ ان تبلغت بفقدان الاتصال معها.

 

كما أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودة، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليها وضمان عودتها سالمة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.


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